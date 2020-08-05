الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق بالضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عدة شبان من مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية، أن قوة للاحتلال، اقتحمت بلدة كفر قليل على المدخل الجنوبي لمدينة نابلس، واعتقلت خمسة شبان، وهم: شريف بسام منصور، مهند علي القني، يحيى نعيم القني، خالد علي القني،علي ادريس القني، وداهمت قوة راجلة حي الضاحية الملاصق لبلدة كفر قليل، واستمر تواجدهم حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم.



واعتقلت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، الطالب بكلية الهندسة في جامعة النجاح، يزن أحمد بعجاوي من منزله في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، بعدما فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته، يذكر أن الاسير يزن شقيق الأسيرين مجد والشبل زيد بعجاوي، والمعتقلين في سجني (جلبوع ومجدو).



وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من: هشام عادل فقهاء، وعز إبراهيم فقهاء، من بلدة سنجل شرقي رام الله.



كما اعتقلت الشاب تحرير زيد (27 عاماً) والفتى رياض عليان (16 عاماً) من مخيم الجلزون، وذلك بعد مداهمة عدة منازل داخل المخيم، والعبث بمحتوياتها.



ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال الأسير المحرر عبد الفتاح أبو شعيرة (25 عاماً) من مخيم العزة، وطارق موسى عبيات (35 عاماً)، ومحمد إبراهيم عبيات (40 عاماً) من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الثلاثاء، شاباً من بلدة قباطية جنوب جنين، على حاجز عسكري.



وهو منتصر أحمد صمادي، أثناء مروره عبر حاجز طيار على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.