الكشف عن تفاصيل حالة الطرق في شوارع قطاع غزة اليوم

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، بتسجيل حادثي سير لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه لم ينتج عن الحادثين أي إصابات، سوى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.



وفيما يتعلق بحالة الطرق، يشهد القطاع، حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وقالت إدارة المرور: إن هناك إغلاقاً كلياً الآن لشارع النصر "السايد الغربي" من مطبخ بيروت حتى "بناشر دياب" لوجود أعمال صيانة لبلدية غزة.