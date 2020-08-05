إلى أين ذهب الملك خوان كارلوس بعد مغادرته إسبانيا بسبب فضيحة فساد؟





رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفتا لا فانجارديا وأبسي الإسبانيتان، أن ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس ذهب إلى جمهورية الدومنيكان بعد مغادرة بلاده وسط فضيحة.وتتزايد الضغوط على الملك السابق الذي كان يحظى بالشعبية يوما ما لكن الآراء تنقسم حوله الآن حيث يتحرى محققون إسبان وسويسريون مزاعم رشا تتعلق بعقد خط سكك حديدية للقطارات فائقة السرعة، وفق ما نقلته (مونتي كارلو) الدولية.وكان بيان للقصر ذكر مساء الاثنين أن خوان كارلوس قرر مغادرة إسبانيا ليمكن نجله الملك الحالي فيليبي أن يحكم دون منغصات أو مشاكل. لكن البيان لم يذكر إلى أين ذهب الملك السابق.وقالت لا فانجارديا إن خوان كارلوس البالغ من العمر 82 عاما ذهب إلى البرتغال في سيارة صباح الاثنين وانتقل جوا من هناك إلى جمهورية الدومنيكان حيث يعتزم البقاء لبضعة أسابيع عند أسرة جنت ثروتها من زراعة قصب السكر.وتظهر ردود الفعل الأولية على مغادرة خوان كارلوس لإسبانيا انقسام البلاد حول ما إذا كان ينبغي على الملك السابق، الذي كان شخصية بارزة في الانتقال إلى الديمقراطية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو، البقاء لمواجهة العدالة.ووسط تكهنات واسعة النطاق عن المكان الذي ربما ذهب إليه خوان كارلوس، قالت قناة (تي.في.آي24) التلفزيونية البرتغالية وصحيفة كوريو دا مانها أمس الاثنين إن خوان كارلوس موجود في كاشكايش وهو منتجع قرب لشبونة قضى فيه الملك السابق جزءا من طفولته.وقال محامي خوان كارلوس يوم الاثنين إن موكله "سيبقى تحت تصرف مكتب المدعين".