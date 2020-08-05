الديمقراطية تدعو المخيمات للالتزام بالحداد والتبرع بالدم لجرحى انفجار بيروت

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المخيمات الفلسطينية، وجميع أبناء شعبنا في لبنان إلى الالتزام بالحداد والإضراب العام تحية لشهداء الانفجار، الذي شهده مرفأ بيروت مساء هذا اليوم، في تأكيد من شعبنا على التضامن الكامل مع أبناء الشعب اللبناني الشقيق.



ودعت الجبهة الديمقراطية إلى المساهمة في حملات التبرع بالدم، سواء عبر مستشفيات الهلال الأحمر والمؤسسات الصحية في المخيمات أو عبر التوجه مباشرة إلى المستشفيات اللبنانية، وفتح أبواب المؤسسات الصحية الفلسطينية إمام جرحى الانفجار.