دولي

(كورونا): إصابات أميركا تقارب 4.7 مليون ووفيات البرازيل بارتفاع

(كورونا): إصابات أميركا تقارب 4.7 مليون ووفيات البرازيل بارتفاع
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، 4 ملايين و698,818 حالة إصابة بفيروس (كورونا)، وهي زيادة بواقع 49,716 عن الإحصاء السابق، وقالت: إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 733 إلى 155,204.

ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

يأتي ذلك، فيما قالت وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء: إن البلاد سجلت 51,603 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد و1154 وفاة بسبب المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وسجلت البرازيل أكثر من 2.8 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 95,819، وفقا لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم بعد الولايات المتحدة.

فيما سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6148 حالة إصابة جديدة بالفيروس و857 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 449,961 والوفيات إلى 48,869.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.

وأشار إحصاء لوكالة (رويترز)، الثلاثاء، إلى أن أكثر من 18.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 692,854 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمتي الوفيات والإصابات، فيما جاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين، وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت الهند لكنها احتلت المرتبة الخامسة من حيث الوفيات، فيما وجاءت روسيا في المركز الرابع بقائمة الإصابات، وفي المركز الخامس بقائمة الإصابات حلت جنوب إفريقيا، وأزاحت المكسيك بريطانيا من المرتبة الثالثة بقائمة الوفيات لكنها جاءت في المركز السادس بقائمة الإصابات.

وتراجعت بريطانيا إلى المركز الرابع بقائمة الوفيات بينما احتلت المرتبة التاسعة في قائمة الإصابات، وجاءت إيطاليا إلى المرتبة الخامسة بقائمة الوفيات غير أنها جاءت في المركز الخامس عشر بقائمة الإصابات، أما فرنسا فكانت سادس أكبر دولة على قائمة الوفيات بيد أن ترتيبها جاء الثامن عشر من حيث الإصابات، وحلت إسبانيا في المرتبة السابعة بقائمة الوفيات لكنها جاءت في المركز الحادي عشر من حيث الإصابات.

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