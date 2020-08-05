حركة المقاومة الشعبية الفلسطينية: نعلن التضامن الكامل مع لبنان قيادة وشعباً

وأعلنت الحركة عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني الشقيق وحكومته وقيادته السياسية بمختلف توجهاتهم، مؤكدة أن المصاب هو مصاب فلسطين أيضاً.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، في بيان مقتضب، صادر عن الناطق الإعلامى للحركة، خالد الأزبط،, كل أحرار الأمة العربية والإسلامية والعالم؛ لتقديم الإغاثة الطارئة بكافة المستويات، وخاصة الطبية منها لإغاثة الجرحى، الذين أصيبوا نتيجة كارثة الانفجار، والحدث المؤلم في مرفأ بيروت، والذي أدى لسقوط عدد من الضحايا وإصابة الآلاف.وأكد الأزبط أن قيادة الحركة وبكافة دوائرها، تتقدم للأشقاء اللبنانيين، وأبناء شعبنا الفلسطيني المتضررين من الحادث الأليم، بأسمى مشاعر الحزن والمواساة لذوي الضحايا، والدعاء الخالص بأن يشفي الله الجرحى، ونؤكد دوماً بأن لبنان الذي كان ومازال مناصراً للشعب والمقاومة الفلسطينية منذ عشرات السنوات، سيبقى في قلوبنا، وجرحهم جرحنا ومصابهم مصابنا.