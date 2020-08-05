تنمية الخليل تستهدف نحو 590 أسرة فقيرة بطرود غذائية ولحوم الأضاحي

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رام الله - دنيا الوطن

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الخليل، وحملة ثمرة خير الخيرية، طروداً غذائية ولحوم أضاحٍ وخضار وفواكه على 590 أسرة فقيرة، من ضمنهم نحو 200 طرد غذائي على 200 سائق عمومي وباص، ضمن مدينة الخليل وسعير ودورا وبيت كاحل وتفوح، وذلك ضمن التدخلات لمديرية التنمية الاجتماعية لإغاثة الأسر الفقيرة.



مدير عام مديرية التنمية، خالد اطميزي، قال: "تواصل مديرية تنمية الخليل عملها وإجراء تدخلاتها مع الأسر الفقيرة والمهمشة؛ لتعزيز صمودها".



وثمن اطميزي، دور الشركاء، خاصة حملة ثمرة خير الخيرية ممثلة بمديرتها بسمة العويوي، والمرشدة الاجتماعية مريم نصار، حيث كانت الحملة مبادرة دائمة لإغاثة وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة والمهمشة.



نائب مدير المديرية، عرفات العطاونة، أكد أن تنمية الخليل تواصل عملها وتكثف جهودها في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها المحافظة، موضحاً أن ذلك يضع على عاتق المديرية وشركائها المزيد من المسؤولية.