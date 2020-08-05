الخارجية تُثمن المنح الدراسية السنوية المقدمة من المغرب لصالح فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين عالياً، توفير المملكة المغربية منحاً دراسية سنوية للطلبة الفلسطينيين.



وأكدت الوزارة، أن المنح السنوية التي تقدمها المملكة من خلال وزارة التعليم العالي المغربية، تهدف لرفد التعليم العالي الفلسطيني، وأبناء الشعب الفلسطيني، بالفرص الأكاديمية المميزة من خلال الانضمام إلى مؤسسات التعليم العالي المغربية، والاستفادة من تجربتها الأكاديمية المميزة في عديد المجالات.



وبدوره، أعرب سفير دولة فلسطين لدى المملكة جمال الشوبكي، عن شكره وتقديره للمملكة المغربية الشقيقة على تقديمها 120 منحة دراسية لصالح دولة فلسطين، في مختلف التخصصات والدراسات الأكاديمية.



وأشار الشوبكي، إلى أن المنح ستكون في مجال التكوين المهني والتقني، بهدف خلق آفاق جديدة لأبناء فلسطين، بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني.



وأشاد السفير الشوبكي، بالدعم الثابت للمملكة المغربية ملكا وحكومة وشعباً، للشعب الفلسطيني في جميع المجالات، معتبراً أن المنح الدراسية المنتظمة التي توفرها المغرب، تعد من أبرز أوجه الدعم لفلسطين، خاصة لأهمية التعليم في تطوير أداء المؤسسات الفلسطينية، وأساساً في الحفاظ على الكينونة الوطنية الفلسطينية، وبناء جيل فلسطيني متعلم ورائد، يحافظ على أرضه.