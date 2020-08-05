الوزير المالكي يهاتف نظيره اللبناني: لبنان بحاجة للمساعدة للخروج من المحنة

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، وزير خارجية لبنان، شربل وهبي، حيث قدم تعازي الشعب الفلسطيني، مؤكداً له أن عزاء لبنان هو عزاء فلسطين، وعبر له عن تضامن الشعب الفلسطيني بالكامل مع لبنان البلد المضياف للشعب الفلسطيني، والحامي لحقوقه والقومية بعروبته.



وأكد أن لبنان بحاجة للمساعدة للخروج من هذه المحنة، ويرحب بكل مساعدة تقدمها دولة فلسطين، وكل دول العالم في هذا المجال، وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزيرين، لتحديد الاحتياجات اللبنانية من جهة، والإمكانيات الفلسطينية المتوفرة من جهة أخرى.



وأشار الوزير لنظيره اللبناني، أن تعليمات الرئيس ورئيس الوزراء واضحة، وهي أن نعمل على تقديم كل ما نملك من أجل مساعدة لبنان في محنته، كما أبلغ نظيره، أن الفلسطيني في لبنان أول من تحرك على مستوى فتح مستشفياته، وتحريك طواقم الدفاع المدني والمتطوعين لديه، كذلك المتبرعين بالدم بالمئات، أما من داخل فلسطين، فلدينا كل الجاهزية لأي شيء من أجل لبنان.



بدوره، قدم الوزير وهبي، كل الشكر للمكالمة التي تمت والشكر أيضاً للقيادة والشعب الفلسطيني، مقدراً هذه المبادرة من دولة فلسطين ومن شعبها.