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أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 جريح بانفجار بيروت وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين

أكثر من 100 قتيل ونحو 4000 جريح بانفجار بيروت وإعلان حالة الطوارئ لأسبوعين
انفجار بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، اليوم الأربعاء: إن أكثر من 100 قتيل وأكثر من 4000 جريح، راحوا ضحية انفجار بيروت.

يأتي ذلك، في الوقت الذي يعمل فيه عناصر الدفاع المدني، على إخماد الحريق في موقع الانفجار في بيروت، فيما ضرب الجيش طوقاً أمنياً في محيط المرفأ.

ويتوقع مسؤولون ارتفاع حصيلة القتلى مع بحث فرق الإنقاذ بين الأنقاض في مساحة كبيرة من المدينة لإخراج العالقين وانتشال الجثث.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون: إن 2750 طناً من نترات الأمونيوم، كانت مخزنة في الميناء منذ ست سنوات، دون إجراءات سلامة، وإن هذا الأمر "غير مقبول"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

ودعا عون إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، مؤكداً على ضرورة إعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

هذا، وقال مصدر أمني: إن الضحايا نُقلوا إلى خارج بيروت للعلاج؛ لأن مستشفيات المدينة مكتظة بالجرحى، واستُدعيت سيارات الإسعاف من شمال وجنوب لبنان وسهل البقاع، الذي يقع ناحية الشرق؛ لتقديم المساعدة.

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