الطقس: أجواء حارة بمعظم المناطق في فلسطين

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 31-19 33-20 بيت لحم 29-19 31-19 33-20 رام الله والبيرة 28-18 30-18 32-19 طولكرم 30-21 31-21 33-23 نابلس 30-20 32-20 34-21 قلقيلية 30-21 31-21 33-23 جنين 32-21 34-21 36-23 سلفيت 29-19 31-19 33-20 طوباس 33-21 34-21 36-23 روابي 30-20 32-20 34-21 الخليل 28-18 30-18 32-19 غزه 29-22 30-22 32-24 أريحا 37-25 39-25 41-27 خانيونس 29-22 30-22 32-24 الأغوار الشمالية 35-23 37-23 39-25 رفح 30-21 31-21 33-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً بوجه عام، ولطيفاً في المناطق الجبلية، حاراً نسبياً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الخميس، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية، حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: