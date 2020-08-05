ترامب: خبراء أبلغوني أن انفجار بيروت ناتج عن قنبلة ما

رام الله - دنيا الوطن





ووصف ترامب الانفجار بأنه "هجوم"، قائلاً خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت مع عدد من المسؤولين العسكريين، وقالوا لي إن انفجار بيروت يبدو أنه ناجم عن قنبلة، وإنه يبدو اعتداء".



و أكد ترامب تعاطف الولايات المتحدة مع لبنان، مجددا استعدادها للمساعدة، مضيفاً: "لدينا علاقة جيدة جدا مع شعب لبنان، وسنكون هنا للمساعدة. يبدو كأنه اعتداء رهيب".





وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت، إدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، فيما تدمرت واجهات المباني، ووصف محافظ بيروت الدمار بأنه "كبير جدا".





رجّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون الانفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت ظهر الثلاثاء، ناجما عن هجوم بقنبلة "من نوع ما".