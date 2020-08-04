ماذا عَلّق ولي عهد أبو ظبي على انفجار بيروت؟

رام الله - دنيا الوطنأعرب ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، عن تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.وكتب بن زايد عبر (تويتر): "نقف مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه الظروف الصعبة، ونؤكد تضامننا معه، ونسأل الله تعالى أن يخفف عنهم ويلطف بهم وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم، اللهم احفظ لبنان وشعبه من كل مكروه".