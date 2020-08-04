شاهد: انفجار بيروت يُلحق أضراراً بسائق سيارة أثناء القيادة













رام الله - دنيا الوطننشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو، يوضح تأثر سائق سيارة، بالانفجار الذي وقع في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، أثناء قيادته لمركبته.وقد وقع انفجار قوي، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة الآلاف بجروح.