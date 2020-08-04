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شؤون فلسطينية

مرصد الزلال بجامعة النجاح: رصدنا انفجار بيروت لـ 60 ثانية

مرصد الزلال بجامعة النجاح: رصدنا انفجار بيروت لـ 60 ثانية
رام الله - دنيا الوطن
قال مرصد الزلازل، التابع لوحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، إنه رصد انفجار العاصمة اللبنانية بيروت الغامض.

وأضاف المرصد: "سجلت محطات الزلازل التابعة لمرصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح الوطنية، التفجيرات التي حصلت اليوم في بيروت". 

وتابع: "أظهرت السجلات الزلزالية، أن الانفجارات، استمرت لأكثر من 60 ثانية، وحسب التحليل الاولي لأكبر تفجير بلغت قوته تقريباً 4 درجات على مقياس رختير، وهذه الدرجة يتحرر منها طاقة كبيرة، تعادل الطاقة المتحررة من تفجير 1000 طن من مادة (التي ان تي) للمقارنة فقط". 

وأكمل: "حسب بعض وسائل الإعلام العالمية، تم الاحساس بهذا التفجير في مناطق بعيدة مثل قبرص، وندعو الله أن يتعافى لبنان وشعب لبنان قريباً من هذا الحدث".

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