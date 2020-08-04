قناة إسرائيلية تضع خيارين لتأثير كارثة مرفأة بيروت ورد (حزب الله)

تساءلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن إمكانية تأثير كارثة مرفأ بيروت على إسرائيل، مشيرةً إلى أنه في هذه المرحلة هناك سيناريوهان محتملان على المحك، ومن الصعب تقدير أيهما سيتحقق.





وقالت القناة: "الأول هو أن الكارثة الضخمة التي ألحقت خسائر فادحة بالدولة اللبنانية لن تسمح لحزب الله بتنفيذ تهديداته للانتقام من إسرائيل، والمخاطرة بمواجهة عسكرية".





وتابعت: "الثاني هو أن مثل هذا الحدث المأساوي قد يزيد بشكل كبير من عدم الاستقرار في لبنان، ويمكن أن ينعكس عدم الاستقرار هذا على إسرائيل، بدءًا من حزب الله، الذي سيحاول صرف الانتباه عن الكارثة وتحويل الموجة نحونا، أو المواطنون اللبنانيون الذين سيصلون إلى الحدود مع إسرائيل، ويطلبون المساعدة".





الجدير ذكره، أن انفجاراً ضخماً وقع في مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء، وأدى لوفاة العشرات وإصابة الآلاف، فيما لم تعرف طبيعة الانفجار حتى اللحظة.

رام الله - دنيا الوطن