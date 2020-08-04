عشراوي تُعزي بضحايا انفجار بيروت وتُؤكد وقوف فلسطين مع لبنان



وعبرت عشراوي عن تضامن فلسطين قيادة وشعباً مع الشقيقة لبنان في مصابها الجلل، وقالت: "إننا نعرب عن حزننا وأسفنا البالغ لما وقع في لبنان الشقيق، وشعورنا العميق مع إخوتنا اللبنانيين في هذه المأساة والفاجعة، ونؤكد وقوفنا صفاً واحداً إلى جانب الشعب اللبناني، حتى يستعيد لبنان عافيته وقوته".



وعبرت في نهاية برقيتها عن تعازيها الحارة لعائلات الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى وللشعب اللبناني، تجاوز هذه المحنة الأليمة.

رام الله - دنيا الوطنتقدمت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، بالتعزية والمواساة من الشعب اللبناني وقيادته، بالكارثة التي ألمت به جراء الانفجار الضحم، الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في الميناء بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، وأسفر حتى اللحظة عن سقوط العشرات من القتلى وآلاف الجرحى.