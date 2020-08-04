السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار
رام الله - دنيا الوطن
عقبت المملكة العربية السعودية، على الانفجار الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، والذي أسفر عن قتلى وجرحى.
وقالت المملكة في تصريح لها: "نقف ونتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، جراء تداعيات انفجار بيروت".
عقبت المملكة العربية السعودية، على الانفجار الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، والذي أسفر عن قتلى وجرحى.
وقالت المملكة في تصريح لها: "نقف ونتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، جراء تداعيات انفجار بيروت".
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