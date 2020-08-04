السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت المملكة العربية السعودية، على الانفجار الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت)، والذي أسفر عن قتلى وجرحى.



وقالت المملكة في تصريح لها: "نقف ونتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، جراء تداعيات انفجار بيروت".