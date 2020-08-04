ماذا عّلّق أردوغان على انفجار بيروت؟
رام الله - دنيا الوطن
قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، سائلاً الله تعالى، أن يلهمهم الصبر والسلوان.
قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، سائلاً الله تعالى، أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وتمنى أردوغان في تصريح له نشره على صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، الشفاء العاجل للمصابين نتيجة الانفجار، مؤكداً وقوف تركيا دائماً إلى جانب لبنان واللبنانيين.
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