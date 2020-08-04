ماذا عّلّق أردوغان على انفجار بيروت؟





وتمنى أردوغان في تصريح له نشره على صفحته الشخصية على موقع (فيسبوك)، الشفاء العاجل للمصابين نتيجة الانفجار، مؤكداً وقوف تركيا دائماً إلى جانب لبنان واللبنانيين.









رام الله - دنيا الوطنقدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التعازي إلى أقارب وذوي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، سائلاً الله تعالى، أن يلهمهم الصبر والسلوان.