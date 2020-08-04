إيران تُعلق على انفجار بيروت الغامض
رام الله - دنيا الوطن
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي الانفجار الشديد الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص بأنه مؤسف ومقلق.
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي الانفجار الشديد الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص بأنه مؤسف ومقلق.
وقال موسوي: "إننا نتابع هذا الحادث وأخباره بحزن شديد"، معرباً عن تعاطف وتعازي إيران حكومة وشعبا مع لبنان حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد ايران لتقديم مساعداتها للاخوة والأخوات اللبنانيين.
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