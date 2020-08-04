إيران تُعلق على انفجار بيروت الغامض





وقال موسوي: "إننا نتابع هذا الحادث وأخباره بحزن شديد"، معرباً عن تعاطف وتعازي إيران حكومة وشعبا مع لبنان حكومة وشعبا، مؤكدا استعداد ايران لتقديم مساعداتها للاخوة والأخوات اللبنانيين.





رام الله - دنيا الوطنوصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سيد عباس موسوي الانفجار الشديد الذي وقع في مرفأ بيروت عصر اليوم، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص بأنه مؤسف ومقلق.