شاهد: إمرأة تنقذ طفلة في اللحظات الأخيرة من انفجار بيروت





وأوضح مقطع الفيديو، تمكن سيدة من إنقاذ طفلة، داخل أحد المنازل، أثناء وقوع الانفجار القوي.

















رام الله - دنيا الوطننشر نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مقطع فيديو، يوضح إنقاذ سيدة لطفلة في اللحظات الأخيرة، من وقوع الانفجار الضخم في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، والذي أسفر عن قتلى وإصابة العشرات.