نقابة المهندسين: لن نسمح بالمساس بكرامة المهندسين

رام الله - دنيا الوطنأصدرت نقابة المهندسين الفلسطينيين، مساء اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، تدين فيه ما صدر عن المهندس عصام حماد من إساءة لعموم المهندسين، ومهنة الهندسة، وامتهان كرامتهم، وذلك من خلال الإعلان عن وظيفة بشروط مهينة ومرفوضة.وأكدت النقابة في بيانها، أنها تدرك حجم البطالة التي يعاني منها المهندسون، نتيجة الحصار على قطاع غزة، وتعطل المشاريع الهندسية بسبب جائحة (كورونا).وأشارت النقابة إلى أنها لن تسمح بالمساس بكرامة المهندسين، مؤكدة في الوقت ذاته، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات والمؤسسات الرسمية والدولية؛ من أجل التخفيف من حدة البطالة في صفوف المهندسين.ونوهت إلى أنها تدرس كافة الإجراءات والخيارات القانونية الممكن اتخاذها بحق كل من يسيء إلى المهندسين ومهنتهم.