اشتية: مستعدون لتقديم كل مساعدة يحتاجها لبنان الشقيق

أعرب رئيس الوزراء، الدكتور محمد اشتية، عن استعداد الحكومة الفلسطينية لوضع كامل إمكانياتها، تحت تصرف الدولة اللبنانية، وإرسال طواقم من الهلال الأحمر الفلسطيني، والتبرع بالدم للمساعدة في جهود إنقاذ المصابين.



وأضاف اشتية، في بيان صحفي، مساء الثلاثاء: "مستعدون لوضع كامل إمكانياتنا في لبنان، تحت تصرف الدولة اللبنانية، وتقديم أي مساعدة يحتاجها لبنان الشقيق، ونتقدم بتعازينا الحارة للعائلات الثكلى وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى، فسلامة لبنان من سلامة فلسطين".





رام الله - دنيا الوطن