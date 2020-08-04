مباشر | 30 قتيلاً و2700 جريح بانفجار بيروت الغامض

عربي

مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت بطاقة زلزالية تُعادل 4.5 درجة

مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت بطاقة زلزالية تُعادل 4.5 درجة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سجل مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم، الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم، بطاقة زلزالية تعادل 5ر4 درجة على مقياس (ريختر).

وقال رئيس المرصد، الدكتور محمود القريوتي: إن محطات رصد الزلزال الأردنية، سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار، يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس (ريختر) واصفاً الطاقة المتحررة من التفجير بأنها "قوية جداً".

أخبار ذات صلة

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

ما هي نترات الأمونيوم التي تسببت بانفجار بيروت الغامض؟

السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار

السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار

شاهد: محافظ بيروت يجهش بالبكاء في بث مباشر بسبب الانفجار الغامض

شاهد: محافظ بيروت يجهش بالبكاء في بث مباشر بسبب الانفجار الغامض

شاهد: أقرب نقطة تصوير من داخل منطقة انفجار بيروت الغامض

شاهد: أقرب نقطة تصوير من داخل منطقة انفجار بيروت الغامض

شاهد: إمرأة تنقذ طفلة في اللحظات الأخيرة من انفجار بيروت

شاهد: إمرأة تنقذ طفلة في اللحظات الأخيرة من انفجار بيروت

الحريري يُعلّق على انفجار بيروت الغامض ويصفه بـ &#34;الإعصار&#34;

الحريري يُعلّق على انفجار بيروت الغامض ويصفه بـ "الإعصار"

أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على انفجار بيروت الغامض

أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على انفجار بيروت الغامض

شاهد: المستشفيات اللبنانية تعُج بجرحى انفجار بيروت

شاهد: المستشفيات اللبنانية تعُج بجرحى انفجار بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

عشراوي تُعزي بضحايا انفجار بيروت وتُؤكد وقوف فلسطين مع لبنان

عشراوي تُعزي بضحايا انفجار بيروت وتُؤكد وقوف فلسطين مع لبنان

بشار المصري: قريباً تدشين مشاريع جديدة بأكثر من 150 مليون شيكل

بشار المصري: قريباً تدشين مشاريع جديدة بأكثر من 150 مليون شيكل

نقابة المهندسين: لن نسمح بالمساس بكرامة المهندسين

نقابة المهندسين: لن نسمح بالمساس بكرامة المهندسين

الهلال الأحمر الفلسطيني يُشارك في إسعاف مصابي انفجار بيروت

الهلال الأحمر الفلسطيني يُشارك في إسعاف مصابي انفجار بيروت

هنية يُهاتف الرئيس اللبناني ورئيسي الوزراء والبرلمان

هنية يُهاتف الرئيس اللبناني ورئيسي الوزراء والبرلمان

الصحة: وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا) بالخليل

الصحة: وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا) بالخليل

رأفت يدين حملة التحريض الامريكية الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية

رأفت يدين حملة التحريض الامريكية الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية

الرئيس عباس يُمدد حالة الطوارئ شهراً جديداً بعد توصية الحكومة

الرئيس عباس يُمدد حالة الطوارئ شهراً جديداً بعد توصية الحكومة

منوعات

هيفاء وهبي أول الفنانيين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

هيفاء وهبي أول الفنانيين المتضررين من انفجار بيروت وهذا ما حدث بمنزلها

أول تعليق من &#34;إليسا&#34; على استقالة وزير الخارجية اللبناني

أول تعليق من "إليسا" على استقالة وزير الخارجية اللبناني

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ &#34;هنعمل لغبطيطا&#34;

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ "هنعمل لغبطيطا"

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

هل كان &#34;حمو بيكا&#34; متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

هل كان "حمو بيكا" متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

عربي

السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار

السعودية: متضامنون مع الشعب اللبناني جراء تداعيات الانفجار

الحريري يُعلّق على انفجار بيروت الغامض ويصفه بـ &#34;الإعصار&#34;

الحريري يُعلّق على انفجار بيروت الغامض ويصفه بـ "الإعصار"

أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على انفجار بيروت الغامض

أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على انفجار بيروت الغامض

شاهد: لحظات تدمير محال تجارية بسبب انفجار بيروت وهروب اللبنانيين

شاهد: لحظات تدمير محال تجارية بسبب انفجار بيروت وهروب اللبنانيين