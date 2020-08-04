مرصد الزلازل الأردني: انفجار بيروت بطاقة زلزالية تُعادل 4.5 درجة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم، الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم، بطاقة زلزالية تعادل 5ر4 درجة على مقياس (ريختر).



وقال رئيس المرصد، الدكتور محمود القريوتي: إن محطات رصد الزلزال الأردنية، سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق، وأن الانفجار، يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس (ريختر) واصفاً الطاقة المتحررة من التفجير بأنها "قوية جداً".