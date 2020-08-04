(يسرائيل هيوم): إسرائيل عرضت على الحكومة اللبنانية تقديم مساعدات إنسانية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم)، أن اسرائيل، عرضت على الحكومة اللبنانية، تقديم مساعدات إنسانية طبية، وذلك بعد كارثة الانفجار الذي وقع في العاصمة (بيروت).



وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن ذلك، جاء بتعليمات وتوجيهات من وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، ووزير الخارجية، غابي اشكنازي.



ووقع في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انفجار ضخم في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن وقوع نحو 30 قتيلاً، و2500 جريح.