أول تعليق لوزير الداخلية اللبناني على انفجار بيروت الغامض

أكد وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، على ضرورة انتظار التحقيقات لتحديد سبب الانفجار الذي وقع في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة بيروت.



وقال فهمي، وفق موقع (العين) الإماراتي، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات، انفجرت في منطقة مرفأ بيروت.



وكان قد وقع انفجار هائل، في مستودع للمفرقعات، بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسُمع دوي انفجار، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، في بيروت، أدى إلى تكاثر سحب الدخان، وتصاعدها في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار.

رام الله - دنيا الوطن