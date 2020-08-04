هنية يُهاتف الرئيس اللبناني ورئيسي الوزراء والبرلمان

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس ميشيل عون الرئيس اللبناني، وكلًا من رئيس الوزراء، حسان دياب، ورئيس البرلمان، نبيه بري، حيث قدم لهم التعازي بالشهداء، متمنياً في الوقت نفسه الشفاء العاجل للجرحى.



وأكد رئيس الحركة على كامل الثقة بأن لبنان من القوة والتماسك لتجاوز هذه المحنة، مشدداً على الوقوف إلى جانب لبنان وأهله وشعبه في هذه اللحظات المؤلمة، بحسب ما جاء على موقع الحركة الإلكتروني.