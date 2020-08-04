الصحة: وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن (68 عاماً) من سكان بيت أولا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن كان يعالج في المستشفى الأهلي بمحافظة الخليل.
في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة عن وفاة مواطنة تبلغ من العمر (57 عاماً)، من سكان بيت عوا بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنها كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض مزمنة.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن (68 عاماً) من سكان بيت أولا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).
وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن كان يعالج في المستشفى الأهلي بمحافظة الخليل.
في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة عن وفاة مواطنة تبلغ من العمر (57 عاماً)، من سكان بيت عوا بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنها كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض مزمنة.
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