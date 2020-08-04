الصحة: وفاة مواطنين متأثرين بإصابتهما بفيروس (كورونا) بالخليل



في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة عن وفاة مواطنة تبلغ من العمر (57 عاماً)، من سكان بيت عوا بمحافظة الخليل، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا)، لافتة إلى أنها كانت تعاني من فشل كلوي وأمراض مزمنة.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بوفاة مواطن (68 عاماً) من سكان بيت أولا بمحافظة الخليل، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن المواطن كان يعالج في المستشفى الأهلي بمحافظة الخليل.