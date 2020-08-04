شاهد: المستشفيات اللبنانية تعُج بجرحى انفجار بيروت





وحسب الفيديو، فإن العشرات من المصابين، يتلقون العلاج في المستشفى، حيث ظهر معظمهم يتلقون العلاج على الأرض والكراسي من كثرة عدد المصابين.













رام الله - دنيا الوطنأظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجرحى اللبنانيين في أحد مستشفيات لبنان، بفعل الانفجار الغامض، الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء.