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مباشر | 30 قتيلاً و2700 جريح بانفجار بيروت الغامض

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شاهد: المستشفيات اللبنانية تعُج بجرحى انفجار بيروت

شاهد: المستشفيات اللبنانية تعُج بجرحى انفجار بيروت
صورة من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو بث على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الجرحى اللبنانيين في أحد مستشفيات لبنان، بفعل الانفجار الغامض، الذي وقع عصر اليوم الثلاثاء.

وحسب الفيديو، فإن العشرات من المصابين، يتلقون العلاج في المستشفى، حيث ظهر معظمهم يتلقون العلاج على الأرض والكراسي من كثرة عدد المصابين.


 


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