وفاة الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني في الانفجار الذي وقع بالعاصمة (بيروت)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الجزيرة) الفضائية، بأن الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان، توفي متاثراً بجراح أصيب بها، اثر الانفجار الذي وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية (بيروت).



وكان انفجار ضخم، وقع في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، في مرفأ بالعاصمة اللبنانية بيروت، نتيجة انفجار مفرقعات، أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، فيما أصيب المئات.