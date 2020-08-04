مباشر | انفجار ضخم وغامض في العاصمة اللبنانية (بيروت)

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أول تعليق إسرائيلي على انفجار بيروت الغامض

أول تعليق إسرائيلي على انفجار بيروت الغامض
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (كان) الإسرائيلية، عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى لم تسمه نفيه علاقة الجيش الإسرائيلي بانفجار بيروت الغامض.

وقال المصدر السياسي، وفق القناة: "لا علاقة لإسرائيل بانفجار بيروت"، نافياً الأنباء التي جرى تداولها بهذا الشأن منذ الإعلان عن الانفجار الغامض.

وفي السياق، نقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم عصر اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات جراء الانفجار، وأوعز للمستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

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