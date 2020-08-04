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شؤون فلسطينية

الهباش: قرار محكمة الإحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي عدواني وغير شرعي

الهباش: قرار محكمة الإحتلال بشأن المسجد الإبراهيمي عدواني وغير شرعي
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية قرار محكمة الإحتلال بالسماح للمستوطنين بإقامة مصعد كهربائي داخل الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل ومنح صلاحيات الإشراف على ذلك لما يسمى "مجلس التخطيط الإسرائيلي"، مؤكداً رفض هذا القرار الجائر جملة وتفصيلاً، حيث إن صلاحيات إدارة المسجد الإبراهيمي هي للأوقاف الفلسطينية ولبلدية خليل الرحمن فقط لا غير .

وقال الهباش في بيان صحفي ان محاكم الإحتلال تفتقر إلى الشرعية القانونية وهي إحدى أذرع الإحتلال التي تمعن في شرعنة سرقة أراضينا ومقدساتنا وتكبل حرية شعبنا ولم تكن يوماً أبدا عنواناً للعدالة بل كانت على الدوام ملاذاً للمجرمين والإرهابيين من المستوطنين وجنود الإحتلال الذين يرتكبون الجرائم بحق أبناء شعبنا ومقدساته.

وأضاف قاضي القضاة أن هذا القرار الجائر بحق الحرم الإبراهيمي هو إمعان في العدوانية الإسرائيلية وإصرار على استفزاز مشاعر المسلمين، مضيفاً أن على دولة الإحتلال وقادتها تحمل عواقب الإستمرار في هذه العنجهية وأن العدوان على مقدساتنا لن يكون بلا ثمن، محذراً أن الفلسطينيين مستعدون لأن يفعلوا أي شيء وكل شيء لحماية ديننا ومقدساتنا والدفاع عنها مهما كان الثمن مهما بلغت التضحيات، واصفاً الحكم الإسرائيلي بالعدوان على ديننا ومقدساتنا وسف تكون له عواقب خطيرة وهو بمثابة إشعال فتيل الحرب الدينية في المنطقة والعالم .

وطالب الهباش المجتمع الدولي وخاصة منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو " بالتدخل ووقف العدوان الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف خاصة وأن هذه المؤسسة قدر أصدرت قراراً دولياً أكدت فيه أن المسجد الإبراهيمي هو تراث إسلامي خالص لا حق لغير المسلمين فيه ، مطالباً في ذات الوقت منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالتحرك العاجل والفوري لوقف هذا العدوان وممارسة سياسة المصالح مع الدول الكبرى للضغط على دولة الإحتلال للجم عدوانها والتراجع عنه قبل فوات الأوان .

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