شاهد: اللحظات الأولى للانفجار الضخم قرب منزل الحريري بالعاصمة (بيروت)

















رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (كان) الإسرائيلية، فيديو يوضح لحظة انفجار ضخم وقع، مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ قرب منزل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، في العاصمة اللبنانية بيروت.وكانت وسائل اعلام عربية، قد أعلنت أن انفجاراص ضخماً وقع، في العاصمة اللبنانية (بيروت)، أسفر عن عدد من الجرحى.