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شؤون فلسطينية

الأمم المتحدة: الاحتلال الاسرائيلي هدم أو صادر 30 مبنى خلال أسبوعين

الأمم المتحدة: الاحتلال الاسرائيلي هدم أو صادر 30 مبنى خلال أسبوعين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الأمم المتحدة عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، هدمت أو صادرت 30 مبنى، في المنطقة المسماة (ج) بالضفة الغربية وفي القدس الشرقية، خلال اسبوعين.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير: "تم هدم أو مصادرة 30 مبنًى يملكه فلسطينيون في المنطقة (ج) والقدس الشرقية بحجة الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية"، وفق وكالة (وفا). 

وأضاف أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 25 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 140 آخرين، حيث يغطي تقرير "أوتشا" الفترة ما بين الرابع عشر والسابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي.

ولفت التقرير إلى أن أحد المباني التي تم هدمها (في 21 يوليو/تموز) على مشارف مدينة الخليل، كان من المقرر استخدامه كمركز لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لبلدية الخليل.

وأضاف: "هُدم هذا المبنى وثلاثة مبانٍ أخرى بموجب الأمر العسكري رقم 1797، الذي يتيح إزالة المباني غير المرخصة في غضون 96 ساعة من إرسال إخطار بشأنها".

وقد أعربت المنظمات الإنسانية ومؤسسات حقوق الإنسان، بحسب التقرير، "عن قلقها مرارًا وتكرارًا حيال هذا الإجراء، الذي يحول بين الأشخاص المتضررين منه وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير".

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