شاهد: إصابات في انفجار ضخم قرب منزل سعد الحريري بالعاصمة (بيروت)

أفادت قناة (الجزيرة )، بوقوع عدد من الاصابات، في انفجارا ضخم، وقع مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ قرب منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في العاصمة اللبنانية (بيروت).





من جانبه، أكد وزير الصحة اللبناني، أن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار عدد كبير من المفرقعات، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الاصابات.



وكانت وسائل اعلام عربية، قد أكدت أنه سمع دوي انفجار كبير وغامض وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرةً إلى أن الانفجار خلف عدداً من الجرحى.







بدورها، أكدت (قناة الميادين)، أن الانفجار الذي وقع في المرفأ، أسفر عن مئات الجرحى بالإضافة الى أضرار مادية ضخمة، مشيرة إلى أن النيران مازالت مشتعلة في العنبر رقم 12 من المرفأ.





وأوضحت القناة ذاتها، أن العديد من سيارات الإسعاف، وصلت إلى مكان الانفجار؛ لنقل الإصابات الى المستشفيات بالعاصمة بيروت.





يتبع..











رام الله - دنيا الوطن