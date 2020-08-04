مباشر | مؤتمر صحفي للناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم

عربي

شاهد: إصابات في انفجار ضخم قرب منزل سعد الحريري بالعاصمة (بيروت)

شاهد: إصابات في انفجار ضخم قرب منزل سعد الحريري بالعاصمة (بيروت)
جانب من الانفجار في العاصمة اللبنانية (بيروت)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (الجزيرة )، بوقوع عدد من الاصابات، في انفجارا ضخم، وقع مساء اليوم الثلاثاء، في مرفأ قرب منزل رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، في العاصمة اللبنانية (بيروت).

من جانبه، أكد وزير الصحة اللبناني، أن ما حصل في المرفأ نتيجة انفجار عدد كبير من المفرقعات، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من الاصابات.

وكانت وسائل اعلام عربية، قد أكدت أنه سمع دوي انفجار كبير وغامض وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرةً إلى أن الانفجار خلف عدداً من الجرحى.

بدورها، أكدت (قناة الميادين)، أن الانفجار الذي وقع في المرفأ، أسفر عن مئات الجرحى بالإضافة الى أضرار مادية ضخمة، مشيرة إلى أن النيران مازالت مشتعلة في العنبر رقم 12 من المرفأ.

وأوضحت القناة ذاتها، أن العديد من سيارات الإسعاف، وصلت إلى مكان الانفجار؛ لنقل الإصابات الى المستشفيات بالعاصمة بيروت.

يتبع.. 

 

أخبار ذات صلة

الصومال تُصدر إعلاناً بشأن النفط هو الأول في تاريخها

الصومال تُصدر إعلاناً بشأن النفط هو الأول في تاريخها

شاهد: اللحظات الأولى للانفجار الضخم قرب منزل الحريري بالعاصمة (بيروت)

شاهد: اللحظات الأولى للانفجار الضخم قرب منزل الحريري بالعاصمة (بيروت)

نتنياهو يوجه رسالة إلى حزب الله.. ما هو مضمونها؟

نتنياهو يوجه رسالة إلى حزب الله.. ما هو مضمونها؟

قناة أردنية: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية

قناة أردنية: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية بظل (كورونا)

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية بظل (كورونا)

&#34;الصحة&#34; بغزة: لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة: لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

الاحتلال يُقر الاستيلاء على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

الاحتلال يُقر الاستيلاء على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

وحدة القدس تستعرض أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات الاحتلال

وحدة القدس تستعرض أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات الاحتلال

بالأسماء.. المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ستة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

بالأسماء.. المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ستة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

الكيلة تُوجه دعوة للمواطنين الذين دخلوا أراضي 48 خلال فترة العيد

الكيلة تُوجه دعوة للمواطنين الذين دخلوا أراضي 48 خلال فترة العيد

الصحة تكشف سبب عدم رصد إصابات (كورونا) بأول أيام العيد..وتؤكد: الوضع خطير

الصحة تكشف سبب عدم رصد إصابات (كورونا) بأول أيام العيد..وتؤكد: الوضع خطير

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

منوعات

أول تعليق من &#34;إليسا&#34; على استقالة وزير الخارجية اللبناني

أول تعليق من "إليسا" على استقالة وزير الخارجية اللبناني

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ &#34;هنعمل لغبطيطا&#34;

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ "هنعمل لغبطيطا"

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

هل كان &#34;حمو بيكا&#34; متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

هل كان "حمو بيكا" متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد