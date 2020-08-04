حماس تُعلق على المطالبات الأمريكية بفرض عقوبات على الرئيس عباس

علقت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، على الأنباء التي يجري تداولها بشأن الدعوة لفرض عقوبات أمريكية على الرئيس محمود عباس والتي طالب بها عضو في الكونجرس الأمريكي.





وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "سلوك أعضاء الكونجرس هو تعبير عن منطق البلطجة والعربدة التي تمارسها مؤسسات الولايات المتحدة".





وأضاف قاسم: "هذا جزء من نتائج السياسة التي اتبعتها السلطة في علاقتها مع الولايات المتحدة، وفشل لمسار التسوية التي اتبعتها السلطة".





وتابع: "على السلطة أن تواجه هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن إعادة جميع رواتب الأسرى والشهداء التي قطعتها السلطة سابقَا".



رام الله - دنيا الوطن