عربي

نتنياهو يوجه رسالة إلى حزب الله.. ما هو مضمونها؟

نتنياهو يوجه رسالة إلى حزب الله.. ما هو مضمونها؟
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي أصاب الخلية التي حاولت تنفيذ هجوم عند حدود الجولان، كما أنه قتل من أرسلها. 

وقال نتنياهو، خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية: "ضربنا الخلية ومن أرسلها"، مؤكدًا أن إسرائيل ستفعل كل شيء لحماية نفسها، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية. 

وأضاف: "أنصح الجميع، بمن فيهم حزب الله، بأخذ ذلك بالحسبان، هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل دولة إسرائيل ومن الجدير التعامل معها بكل جدية"، معتبرًا أن ما جرى رسالة إلى حزب الله اللبناني. 

وكانت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، هاجمت الليلة الماضية، أهدافا عسكرية تابعة للجيش السوري، بزعم الرد على محاولة زراعة عبوات ناسفة، على الحدود قرب الجولان.

أخبار ذات صلة

قناة أردنية: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية

قناة أردنية: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري

إثر تعرضه لأزمة قلبية.. وفاة عضو في مجلس النواب المصري

قصف إسرائيلي لأهداف سورية في القنيطرة بالجولان

قصف إسرائيلي لأهداف سورية في القنيطرة بالجولان

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

باكستان: منعنا صداماً عسكرياً بين إيران والسعودية

التعليقات

الدنيا حكايات

الفلتان الأمني بالضفة

الفلتان الأمني بالضفة

شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية بظل (كورونا)

المنظمات الأهلية تُصدر ورقة حقائق حول أوضاع المرأة الفلسطينية بظل (كورونا)

الاحتلال يُقر الاستيلاء على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

الاحتلال يُقر الاستيلاء على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

وحدة القدس تستعرض أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات الاحتلال

وحدة القدس تستعرض أمام ممثلي البعثات الدبلوماسية انتهاكات الاحتلال

الكيلة تُوجه دعوة للمواطنين الذين دخلوا أراضي 48 خلال فترة العيد

الكيلة تُوجه دعوة للمواطنين الذين دخلوا أراضي 48 خلال فترة العيد

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

منوعات

أول تعليق من &#34;إليسا&#34; على استقالة وزير الخارجية اللبناني

أول تعليق من "إليسا" على استقالة وزير الخارجية اللبناني

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

محمد صلاح يسخر من تغريدة ملياردير أمريكي حول تماثيل الفراعنة

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

إعلامية مصرية تظهر على البحر بالبوركيني: بيئة وعاجبني

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: محمد رمضان يستعرض ممتلكاته ويرد بتعليق غريب

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ &#34;هنعمل لغبطيطا&#34;

شاهد: حسن شاكوش وعمر كمال يُروجان لـ "هنعمل لغبطيطا"

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

موسم سينمائي ضعيف بمصر.. من حصل على المركز الأول في الأفلام المعروضة؟

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

رامي جمال: هذه النجمة اللبنانية فنانتي المفضلة

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

احتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ112.. من هي بهيجة حافظ؟

هل كان &#34;حمو بيكا&#34; متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

هل كان "حمو بيكا" متواجدًا بحادث التصادم؟..متضرر من حادث سيارة مطرب المهرجانات يفجر مفاجأة

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

أمل عرفة تُعلن إصابتها بفيروس (كورونا)

عربي

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

الحكومة الكويتية: صحة أمير البلاد شهدت تحسناً ملحوظاً

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

لبنان: ثلاث وفيات و177 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد

المغرب: تَسجيل أعلى معدل بوفيات فيروس (كورونا) خلال يوم واحد