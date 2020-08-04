قناة أردنية: تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت قناة (المملكة) الأردنية، عن مصدر، قوله: "تقرر تأجيل فتح مطار الملكة علياء الدولي أمام الملاحة الخارجية، المفترض الأربعاء، بعد إغلاق منذ آذار/مارس الماضي، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد".



وأوضح المصدر، أن التأجيل جاء بتوصية من اللجنة الوطنية للأوبئة، بحسب موقع القناة.



وأِشار عدنان إسحق، مسؤول ملف (كورونا) في وزارة الصحة الأردنية، لقناة (المملكة)، إلى أن التأجيل متعلق بالمنحنى الوبائي في دول القائمة الخضراء، من حيث ارتفاع عدد الإصابات والوفيات فيها، وبعد تحذيرات صادرة عن منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن بعض الدول في القائمة الخضراء لا تتوافر لديها الإمكانات لظهور سريع لنتيجة فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد (PCR)، بعد أن كان ينبغي على المسافر إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من السفر لتأكيد خلوه من فيروس كورونا المستجد، وإبراز نتيجة الفحص عند طلبها.



وحددت الحكومة الثلاثاء، قائمة الدول الخضراء التي سيسمح بالسفر منها وإليها،و تشمل 22 دولة من بينها 12 دولة تربطها رحلات مباشرة مع الأردن، فيما توقع رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني هيثم مستو، السبت، أن تصدر وزارة الصحة تحديثا لقائمة الدول الخضراء التي يستطيع الأردن استقبال المسافرين منها بدون حجر صحي، خلال "أسبوع أو 8 أيام".



وأعلن الشهر الماضي، أن إعادة فتح المطارات في الأردن أمام الرحلات الدولية ستكون في 5 آب/أغسطس المقبل، وذلك بعد أشهر على الإغلاق؛ بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.



الحكومة قررت تعليق جميع الرحلات الجوية من الأردن وإليه، ابتداء من الثلاثاء 17 آذار/مارس 2020، وحتى إشعار آخر، باستثناء حركة الشحن التجاري.



وأغلقت جميع المعابر الحدودية للمملكة البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري.



لكن الحكومة أعلنت في شهر يونيو/حزيران، السماح بعمل الطيران الداخلي.