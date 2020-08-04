"الصحة" بغزة: لم يتم إجراء أي عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
أفادت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إجراء أي عينة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت في تقريرها اليومي، بشأن الحالة الوبائية في القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بالفيروس، ليبقى عدد الحالات النشطة سبع حالات.
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