الاحتلال يُقر الاستيلاء على 327 دونماً شرق بيت لحم لإنشاء وحدات استيطانية

أقرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاستيلاء على 327 دونماً من الأراضي مقابل قرية كيسان شرق بيت لحم، لإنشاء وحدات استيطانية.







وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، أن سلطات الاحتلال، أقرت الاستيلاء على مئات الدونمات من أراضٍ تعود لعائلة عبيات، لإقامة 224 وحدة استيطانية؛ لتوسيع مستوطنة (ايبي هناحل) المقامة على أراضي المواطنين شرق القرية.

رام الله - دنيا الوطنيشار إلى أن سلطات الاحتلال، استولت مؤخراً على 700 دونم في محيط قرية الفرديس شرق بيت لحم، كما وتتعرض المنطقة لانتهاكات مستمرة، وهدم (بركسات) لتربية المواشي.