بالأسماء.. المحكمة العسكرية بغزة تُمهل ستة متهمين عشرة أيام لتسليم أنفسهم

وشددت المحكمة، على أنه في حال عدم تسليم أنفسهم للعدالة، يعتبرون فارين من وجه العدالة، وسيحاكمون غيابياً.



وقالت: إنه على كل من يعلم بمحل وجودهم، أن يخبر عنهم، معتبرةً من لا يبلغ عنهم، متستراً على مجرمين فارين من وجه العدالة.



رام الله - دنيا الوطنأمهلت المحكمة العسكرية الخاصة، التابعة لهيئة القضاء العسكري بغزة، ستة متهمين، عشرة أيام لتسليم أنفسهم.وقالت المحكمة وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: إنها أمهلت المتهمين: نبيل عبد الحي مقداد، هوية رقم (410051916)، وعبد الرحيم رباح عبيد، هوية رقم (926806076)، وشعبان عبد الله الغرباوي، هوية رقم (920847357)، وياسر سليمان السكران، هوية رقم (410137319)، وصفوت صابر الحلبي هوية رقم (435245613)، ووليد محمد أبو عودة هوية رقم،(975275541)، عشرة أيام من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 29/07/2020 لتسليم أنفسهم للقضاء العسكري.