نتنياهو يُعلّق على القصف الإسرائيلي الذي استهدف سوريا

وقال خلال زيارته لمقر قيادة الجبهة الداخلية: "أصبنا مجموعة، والآن أصبنا أولئك الذين أرسلوها".



وأضاف نتنياهو: سنقوم بكل ما يجب أن نقوم به من أجل الدفاع عن أنفسنا، أنصح الجميع، بمن فيهم (حزب الله)، بأخذ ذلك بالحسبان، وفق تعبيره.



وتابع: "هذه ليست تصريحات فارغة بل تصريحات من العيار الثقيل من قبل إسرائيل وجيشها، ومن الجدير التعامل معها بكل جدية".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أن طائراته الحربية، شنت غارات على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، زاعماً أن ذلك رد على عملية زرع العبوات الناسفة التي تم إحباطها يوم أول أمس، في جنوب هضبة الجولان.



وقال جيش الاحتلال: "لقد شملت الأهداف المستهدفة مواقع استطلاع، ووسائل جمع المعلومات، بالإضافة إلى مدافع مضادة للطائرات، ووسائل قيادة وسيطرة في قواعد تابعة للجيش السوري".



وأضاف: "نعتبر النظام السوري مسؤولًا عن أي عملية تنطلق من أراضيه، وسنواصل العمل بتصميم ضد أي عمل يمس بسيادة دولة إسرائيل"، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطنعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، على القصف الإسرائيلي، الذي استهدف سوريا، ليلة أمس الاثنين.