الكيلة تُوجه دعوة للمواطنين الذين دخلوا أراضي 48 خلال فترة العيد

وشددت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم الثلاثاء،على أن من يظهر عليهم أي علامات للإصابة بفيروس (كورونا)، التوجه لمراكز الطب الوقائي، لإجراء الفحوصات اللازمة لذلك.



وأوضحت، أن لجنة الطوارئ العليا، ستناقش اليوم، كافة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة واللجان الأمنية والمحافظين، على أن يتم الإعلان عن القرارات الجديدة للتعامل مع الحالة الوبائية، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة.



رام الله - دنيا الوطندعت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة المواطنين، الذين دخلوا أراضي عام 48، خلال الأيام الماضية، وفترة عيد الأضحى، إلى حجر أنفسهم.