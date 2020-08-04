عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوساً تلمودية، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن 122 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى، صباح اليوم، تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، أمنت دخول عشرات المستوطنين، من باب المغاربة، الذين تجولوا في المنطقة الشرقية من المسجد، والتي أعلنتها قوات الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة.



وأشارت المصادر إلى أن المستوطنين، أدوا طقوساً تلمودية، في باحات الأقصى، خلال اقتحامهم المسجد على مجموعات.



