"التربية" بغزة تكشف عن الآلية النهائية لعملية انتظام الدوام المدرسي لهذا العام

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم، بغزة، د. زياد ثابت، قراراً بخصوص انتظام الدوام المدرسي لهذا العام، وسط إجراءات استثنائية بسبب فيروس (كورونا).



وقال ثابت: إنه سيتم اتخاد الإجراءات الصحية الوقائية في جميع المدارس، وفق البرتوكول الصحي، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة.



وبين وكيل الوزارة، أن دوام الهيئات الإدارية التدريسية في المدارس، سيبدأ يوم غد الأربعاء الموافق 5/8/2020، فيما يبدأ دوام الطلبة في جميع الصفوف يوم السبت 8/8/2020.



وبين أن الفترة من 8/8/2020 حتى 31/8/2020 ستخصص للتعليم الاستدراكي لجميع الصفوف (5/12) ولبرنامج الصفوف من (1/4).



وبحسب ثابت، سيتم تخصص الفترة 1-3 أيلول/ سبتمبر لاختبارات الطلاب في المادة الاستدراكية، بحيث تمثل نتائج هذه الاختبارات 50% من الدرجة المخصصة الاختبار الشهر الأول من الفصل الدراسي الأول، فيما سيكون دوام الطلاب في الفترة الاستدراكية أربع حصص يومياً.



وذكر، أن المدارس، التي تعقد فيها امتحان الإكمال للثانوية العامة، سيكون دوام الطلاب فيما ثلاث حصص يومياً في أيام الامتحانات، وأربع حصص مثل باقي المدارس في الأيام، التي لا يعقد فيها امتحانات الإكمال.



وقال وكيل الوزارة: إن تعليم المناهج المقررة، يوم الخامس من أيلول/ سبتمبر 2020 سيبدأ وفق الخطة المقررة، والتي تراعي سيناريوهات العمل في ظل الظروف الصحية المختلفة.



وطالب ثابت مدراء المناطق بعدم إرهاق الطلبة بأية متطلبات مدرسية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى من الدفاتر والقرطاسية، والتأكيد على جميع المعلمين مراعاة ذلك.



وبين ألا تغيير على الزي المدرسي للطلاب والطالبات مع ضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها للزي المدرسي، ولا مانع من قبول زي العام الماضي مع المحافظة على نظافته.



وأكد على ضرورة التزام الطلبة بقصات الشعر المقبولة، وعدم السماح بقصات الشعر التي لا تتوافق مع قيمنا وتراثنا، وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.



وشدد ثابت على أن التبرعات المدرسية طوعية للقادرين فقط من الطلبة، على أن تستخدم في دعم أنشطة المدارس وبرامجها، مع التأكيد على عدم إجبار أي من الطلبة تقديم هذه التبرعات، فيما ستقوم الإدارة العامة للشؤون المالية بالوزارة، بتزويد مدراء المناطق بنظام التبرعات وفقاً لقانون التعليم العام 2013.



يشار إلى أن وكالة الغوث (أونروا) أكدت أنه لن يكون هناك طابور صباحي أو استراحة أو مقصف خلال الشهر الأول من دوام الطلبة الاستدراكي، وسترجع بعد هذا الشهر ضمن إجراءات جديدة، فيما سيتم توزيع قرطاسية على الطلبة من الصف الأول للرابع الأساسي.



وبينت، أنه وخلال الشهر الأول لا حاجة لكل الطاقم "الشواغر" بسبب تقليص عدد الحصص، حيث سيتلقى الطلبة أربع حصص يومياً فقط مدة الحصة 45 دقيقية خلال شهر آب/ أغسطس.



وسيبدأ دوام الفترة الصباحية الساعة 7:20 صباحاً وسيكون دوام لطلبة الصف الأول الأساسي مثل أي مرحلة، وسيكون تهيئة لهم والتعلم من خلال اللعب خلال شهر آب/ أغسطس.