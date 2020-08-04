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الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي طفل يبلغ من العمر (سبعة أعوام)، مصرعه الليلة الماضية،
جراء سقوطه من مركبة غير قانونية في مدينة يطا جنوبي الخليل. 

وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: إن الطفل أدخل لقسم الطوارئ بمستشفى الميزان بالخليل، مصاباً بجراحٍ وصفت بالخطيرة، وتوفي متأثراً بها، وعلى الفور باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة.

وأضاف ارزيقات، بانه خلال عملية جمع المعلومات، تبين أن الطفل تعرض للسقوط من مركبة تجارية غير قانونية، أثناء سيرها في حفلة زفاف، مما أدى إلى وفاته.

وأكد ارزيقات، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإعلام النيابة، ومباشرة التحقيق بالحادث.

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