الشرطة تكشف تفاصيل مصرع طفل في سيارة غير قانونية بالخليل

جراء سقوطه من مركبة غير قانونية في مدينة يطا جنوبي الخليل.



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة: إن الطفل أدخل لقسم الطوارئ بمستشفى الميزان بالخليل، مصاباً بجراحٍ وصفت بالخطيرة، وتوفي متأثراً بها، وعلى الفور باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري؛ لكشف ملابسات الحادثة.



وأضاف ارزيقات، بانه خلال عملية جمع المعلومات، تبين أن الطفل تعرض للسقوط من مركبة تجارية غير قانونية، أثناء سيرها في حفلة زفاف، مما أدى إلى وفاته.



وأكد ارزيقات، أنه تم القبض على سائق المركبة، وإعلام النيابة، ومباشرة التحقيق بالحادث.



رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (سبعة أعوام)، مصرعه الليلة الماضية،