الاحتلال يشرع بهدم بركسات لتربية المواشي شرق بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بعدم بركسات لتربية الماشية في قرية كيسان شرق بيت لحم.



وأفاد نائب رئيس المجلس القروي لكيسان أحمد غزال، بأن قوة من جيش الاحتلال يرافقها جرافة اقتحمت منطقة الطينة من أراضي القرية وسط احراءات وتدابير امنية واغلاق المنطقة بالكامل .



وأشار إلى أن الاحتلال شرع بهدم بركسات تعود للمواطنين حسين عبد الله عبيات، وطلب موسى غزال، بحجة عدم الترخيص.



يشار الى أن الاحتلال كان اخطر المواطنين امس بالهدم وامهلهما 24 ساعة لمغادرة الموقع والا سيتعرضون للاعتقال والملاحقة القانونية.