بعد استقالة حتّي .. وزير الخارجية اللبناني الجديد يتسلم مهام منصبه

شربل وهبة

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم وزير الخارجية اللبناني الجديد، شربل وهبة، اليوم الثلاثاء، رسمياً مهام الوزارة من سلفه المستقيل، ناصيف حتّي.



وكانت رئاسة الحكومة اللبنانية، أكدت أمس استقالة حتّي، حيث قدمها لرئيس الوزراء، حسان دياب.



وقال حتّي في أولى تصريحاته بعد استقالته، وفق ما نقلت وسائل إعلام عربية: "أرى غياباً لرؤية لبنان، الذي أؤمن به وطناً حراً مستقلاً فاعلاً ومشعاً في بيئته العربية"، مشدداً على أن "اليوم لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة".



وأضاف: أن المطلوب في عملية بناء الدولة رؤية واضحة ونوايا صادقة وثقافة مؤسسات وسيادة دولة القانون والمساءلة والشفافية.



وتابع حتّي: شاركت في هذه الحكومة من منطلق العمل عند رب عمل واحد اسمه لبنان، فوجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة.



وقال: إنه استقال لغياب الإرادة في تحقيق الإصلاح، الذي يطالب به اللبنانيون، والمجتمع الدولي.