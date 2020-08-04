الاحتلال يخطر بهدم أربعة مساكن شرق يطا

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم 4 مساكن من صفيح، في قرية شعب البطم شرق يطا جنوب الخليل.



وذكر منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور أن قوات الاحتلال أخطرت المواطنين عثمان محمد الجبارين، وخالد خليل الجبارين، والشقيقين محمد ويوسف احمد صالح الجبارين بهدم 4 مساكن من صفيح، في قرية شعب البطم شرق يطا.



وأضاف، أن المساكن تأوي ما يقارب 20 فردا سيصبحون في العراء إذا نفذت قوات الاحتلال عملية هدمها، مشيرا إلى أن الهدف من الهدم توسيع ما تسمى مستوطنة "افيجال" المحاذية للقرية والمقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم جنوب الخليل.



وناشد الجبور المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية التدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه الممارسات الهمجية التي تهدف إلى ترحيل المواطنين من أراضيهم ومنعهم من تربية المواشي.