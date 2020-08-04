الأمم المتحدة: جائحة (كوفيد- 19) أحدثت أكبر خلل بأنظمة التعليم في التاريخ

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء: أن جائحة فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، أحدثت أكبر خلل في أنظمة التعليم في التاريخ.



وأضافت على لسان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش: أن مليار طالب، تضرروا من تدابير الإغلاق بسبب (كورونا).



وحذر من أن العالم، يواجه "كارثة تمتد لأجيال" بسبب إغلاق المدارس، وسط تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد.



وقال في تصريحات مصورة، بثها موقع (الأمم المتحدة) على الإنترنت: إن إعادة التلاميذ بأمان إلى مدارسهم، يجب أن يكون "أولوية قصوى".



وقال غوتيريش: إن المدارس كانت مغلقة في نحو 160 دولة، حتى منتصف تموز/ يوليو الماضي، مما يؤثر على أكثر من مليار تلميذ، في حين يتخلف 40 مليون طفل عن دور الحضانة.



وأضاف: أن ذلك يأتي إضافة إلى 250 مليون طفل خارج نظام التعليم من قبل الجائحة، وترك نحو ربع طلاب المدارس الثانوية في الدول النامية، بعد حصولهم فقط على مهارات أساسية، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتحدث غوتيريش أثناء إطلاقه حملة للأمم المتحدة بعنوان "أنقذوا مستقبلنا" قائلاً: "الآن نحن نواجه كارثة تمتد لأجيال، يمكن أن تهدر إمكانيات بشرية لا توصف، وتقوض عقوداً من التقدم، وتزيد التمييز القائم".



وأضاف: "فور السيطرة على الانتقال المحلي لعدوى (كوفيد- 19)، يتعين أن تكون إعادة التلاميذ إلى المدارس والمؤسسات التعليمية بأكبر قدر ممكن من الأمان، هو الأولوية القصوى".

رام الله - دنيا الوطن